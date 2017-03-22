Германия хочет соединить океаны железной дорогой

22.03.2017 09:54 · 0 комментариев

Океанский экспресс является мечтой правительств стран Южной Америки – железная дорога от Атлантики до Тихого океана, длина которой составит 3750 километров. Германия хочет реализовать этот проект века. Железная дорога должна пройти прямо через Амазонию – через Анды, от Атлантики до Тихого океана. Гигантский инфраструктурный проект стремится получить правительство Германии. Государственный секретарь Министерства транспорта Райнер Бомба (Rainer Bomba) встретится в среду, 22.03.2017, в Ла-Пасе (La Paz) с представителями Боливии, Перу, Парагвая и Уругвая и попытается добиться, чтобы Германия участвовала в проекте. О предстоящей встрече сообщил боливийский министр общественных работ Милтон Кларос (Milton Claros).

При осуществлении проекта века Боливия рассчитывает также на капитал из Швейцарии. В настоящее время имеется четыре исследования по маршрутам, вопросам охраны окружающей среды и стоимости. Немецкие и швейцарские компании собираются совместно реализовать проект. План представляет собой маршрут длиной 3750 км от бразильского порта Сантос (Santos) через Боливию к Ило (Ilo) в Перу, чтобы быстрее доставлять товары в направлении Европы и Азии. Затраты оцениваются примерно в 14 миллиардов долларов (13 миллиардов евро).

В 2016 году было предложено, чтобы компании из Германии и Швейцарии совместно внесли пакетное предложение – строительство инфраструктуры, поставка локомотивов и вагонов, а также техническое обслуживание поездов. Кроме того, специалисты будут обучаться по образцу дуальной системы образования в Германии и использоваться для технического обслуживания и эксплуатации линии. Таким образом будут созданы от 6000 до 8000 рабочих мест. Независимо от этого предложения имеется ещё один миллиардный проект железной дороги между океанами, также из Бразилии в Перу, протяженностью приблизительно 4 800 км, но мимо Боливии. Этот проект форсирует Китай.

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