Федеральное правительство хочет идентифицировать беженцев с 6-летнего возраста по отпечатку пальца

22.03.2017 09:52 · 0 комментариев

Федеральное правительство хочет быстрее идентифицировать несовершеннолетних беженцев без сопровождения взрослых. Ведомства по делам молодёжи будут обязаны обеспечить, чтобы несопровождаемые несовершеннолетние после въезда были «немедленно представлены местным компетентным иммиграционным властям». Они могут затем зарегистрировать несанкционированный въезд. Это предусматривает законопроект Федерального министерства внутренних дел (Bundesinnenministerium).

Начиная с шести лет, несовершеннолетние без сопровождения взрослых могут быть идентифицированы с помощью отпечатка пальца. До сих пор это было возможно только с 14 лет. Как говорится в проекте, чтобы несовершеннолетним можно было «быстро оказать помощь», они должны быть «быстро идентифицированы». Федеральная ассоциация несопровождаемых несовершеннолетних беженцев (Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (BumF)) назвала план «подлым» и предостерегла, чтобы ускорение процесса не произошло за счет социальной защиты детей.

В 2015 году было зарегистрировано 42 309 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, только каждый второй из них обратился за предоставлением убежища. За это время их количество сохранилось, но процедура остаётся жесткой. Часто органы власти регистрируют несовершеннолетних иностранцев только в процедуре предоставления убежища или теряют их из виду, потому что отправляются к родственникам.

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