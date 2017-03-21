Турецкий министр угрожает: «15 000 беженцев в месяц»

21.03.2017 09:20 · 0 комментариев

В споре с Германией и Нидерландами министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу (Süleyman Soylu) пригрозил отправить беженцев из своей страны через границу с ЕС. «Если вы хотите, мы каждый месяц будем отправлять 15 000 беженцев, которых мы (до сих пор) не посылали к вам, чтобы вы удивились», сказал Сойлу, как сообщает Государственное информационное агентство Anadolu в ночь на пятницу, 17.03.2017, в Анкаре. В субботу, 18.03.2017, отмечается годовщина пакта ЕС с Турцией о беженцах.

Сойлу обвинил Германию и Нидерланды в том, что они вмешиваются во внутренние дела его страны. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Cavusoglu) ещё в среду, 15.03.2017, пригрозил прекратить действие соглашения о беженцах, если ЕС не предоставит обещанный безвизовый режим. Федеральное правительство, как и раньше, не отреагировало на это. Как сказал представитель в Берлине, из Турции не поступало никаких сигналов о приостановке действия соглашения о беженцах.

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