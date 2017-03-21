Эрдоган оскорбил лично Меркель

21.03.2017 09:19 · 0 комментариев

В конфликте с Берлином президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdogan) теперь обвинил лично канцлера Германии Ангелу Меркель в «нацистских методах». В телевизионном выступлении Эрдоган сказал, обращаясь к Меркель: «Ты используешь нацистские методы».

«Против кого? » На этот вопрос Эрдоган продолжил: «Против моих турецких братьев в Германии и министров», которые хотели выступить в Германии с агитацией за введение в Турции президентской системы. Ранее он обвинил немецкие власти в «нацистских методах» в споре о выступлении турецких министров в Германии и вызванном этим негодовании в Берлине.

9 марта в своём выступлении в Бундестаге Меркель заявила, что эти сравнения Федеративной Республики Германия с нацизмом должны прекратиться. Она назвала также сравнения министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу (Mevlüt Cavusoglu) «грустными и угнетающими» и «так некстати, что их нельзя серьезно комментировать».

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