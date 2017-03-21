15 человек пострадали от перцового аэрозоля в аэропорту Берлин-Тегель

21.03.2017 09:16   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя GermanBlankAndAirgunReviews, YouTube

Видеокадр пользователя GermanBlankAndAirgunReviews, YouTube

Неправильно утилизированный баллончик перцового спрея вызвал в аэропорту в субботу, 18.03.2017, широкомасштабную операцию. При неправильной утилизации баллончика со спреем пострадали 15 человек. Как сказал представитель берлинской полиции, один из пассажиров передал баллончик перцового аэрозоля перед проверкой безопасности сотруднику службы безопасности. Вместо того чтобы утилизировать его должным образом, сотрудник бросил банку в мусорный бак, после чего произошла утечка слезоточивого газа.

Два человека, по данным берлинской полиции, были госпитализированы из-за жалоб. Остальным была оказана амбулаторная помощь из-за трудностей с дыханием и раздражения глаз. Представитель федеральной полиции указал, что в общей сложности пострадали 15 человек. 12 пострадавших являются ассистентами федеральной полиции по безопасности полетов.

Инцидент вызвал крупномасштабную операцию, где, кроме земельной и федеральной полиции, были задействованы пожарная бригада и несколько машин скорой помощи. Против сотрудников следственной службы безопасности было открыто дело из-за причинения телесных повреждений по небрежности.

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Anzeige

Присоединяйся!