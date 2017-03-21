Гаук передал Штайнмайеру дворец Бельвю

21.03.2017 09:15   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Россия 24, YouTube

Видеокадр пользователя Россия 24, YouTube

В замке (Bellevue) событие: уходит, а приходит. Франк-Вальтер Штайнмайер стал новым президентом. Бывший министр иностранных дел принял в воскресенье, 19.03.2017, официальные обязанности от своего предшественника Гаука.

В полдень Штайнмайер и его жена Эльке Бюденбендер были приняты для символической передачи должности Гауком и его партнершей Даниэлой Шадт в замке Бельвю. Примерно через час после этого Гаук и Шадт покинули замок, где они в течение пяти лет выполняли функции главы государства и первой леди.

На Федеральном собрании 12 февраля большинством голосов Штайнмайер был избран двенадцатым президентом. В среду, 22.03.2017, бывший министр иностранных дел будет приведен к присяге перед Бундестагом и Бундесратом. С полуночи он официально становится двенадцатым президентом Федеративной Республики Германии.

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