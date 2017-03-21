Партийный съезд СДПГ: Габриэль уходит

21.03.2017 09:14 · 0 комментариев

Почти через два месяца после внезапного отказа Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel) от своего поста он официально уходит с позиции лидера партии СДПГ. Трудный шаг для него, но он помог партии подняться с постоянно низкого уровня. Однако восхваляют при этом совсем другого. Когда министр иностранных дел Зигмар Габриэль появился перед делегатами на съезде партии СДПГ в Берлине, никаких восклицаний «Зигмар», собственно, и не следовало ожидать. Тем не менее, представители партии могли бы проявить немного больше тепла по отношению к уходящему председателю.

Габриэлю благодарны, так как после неожиданной кадровой рокировки в январе и нескольких лет спада к социал-демократам, наконец, снова вернулась жизнь. И ещё как! По данным последнего рейтинга тенденции выборов Stern-RTL, СДПГ лишь на один процент отстаёт от Союза. Забыта 20-процентная пропасть, в которой партия оказалась после выборов в Бундестаг 2013 года. В опросе особенно восхваляют за этот подъём Мартина Шульца (Martin Schulz). Но архитектором успеха является Габриэль.

В некотором смысле 57-летний Габриэль является проигравшим в своей собственной истории побед. Без сомнения, он пожертвовал в политическом аспекте больше всего: кандидатурой на пост канцлера, председательствованием в партии, позицией в СДПГ. На выборах в Бундестаг он теперь выступает как «простой» прямой кандидат от его избирательного округа Вольфенбюттель-Зальцгиттер (Wolfenbüttel-Salzgitter) – другого кандидата во время голосования не было. Но в своей эмоциональной речи новая партийная звезда Мартин Шульц назвал Габриэля человеком с «необыкновенной силой характера».

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