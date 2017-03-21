За считанные секунды был взорван Bonn-Center

21.03.2017 09:13   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.n-tv.de

Скриншот с сайта www.n-tv.de

Грохот, огромное облако – и на этом всё закончилось: исчез символ бывшей федеральной столицы. В воскресенье, 19.03.2017, с применением 250 кг динамита было взорвано здание . Громкий хлопок был слышен в 11.00, а через несколько секунд здание уже превратилось в щебень и пепел. Поднялось огромное облако пыли, проплыв над специалистами и многочисленными зрителями.

Для взрыва были организованы различные зоны оцепления; он был показан в прямом эфире по телевидению. Здание с вращающейся звездой Mercedes на крыше, высота которого составляла 60 метров, было одним из самых высоких зданий в бывшем правительственном районе. На его месте будет построен офисный комплекс, который, согласно плану застройки, может достигнуть даже 100 метров в высоту.

В конце 60-х годов бизнес-комплекс придавал немецкой столице Бонну космополитический блеск. В здании Bonn-Center были расположены магазины, рестораны, бассейн, телевизионные студии и отель, в котором останавливались многие государственные гости.

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Anzeige

Присоединяйся!