Меркель и Абэ выступили за свободную торговлю

21.03.2017 09:10 · 0 комментариев

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (Shinzo Abe) призвали к защите свободной торговли в мире. Целью являются свободные и открытые рынки, сказала Меркель на открытии компьютерной ярмарки CeBit в Ганновере. Она указала на то, что Япония и ЕС в настоящее время ведут переговоры по соглашению о свободной торговле.

Во времена, когда идёт много споров о свободной торговле, хорошим признаком является то, что Япония и Германия не спорят, сказала Меркель. На встрече министров финансов G20 в Баден-Баден в субботу, 18.03.2017, США воспрепятствовали обязательству против протекционизма. После вступления в должность Трамп объявил о прекращении Трансатлантической зоны свободной торговли и подверг критике Германию и Китай за их положительное сальдо торгового баланса.

Абэ сказал, что Япония будет и впредь выступать на стороне Германии за открытые системы. Экономика стран будет расти благодаря связям, сказал Абэ. Но нельзя создавать никаких условий, в соответствии с которыми богатство распределяется только среди немногих. Абэ призвал к скорейшему заключению соглашения о свободной торговле с ЕС.

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