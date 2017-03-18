Футбольный клуб «Боруссия» обвинил Германию в нацизме

18.03.2017 10:13 · 0 комментариев

Хакеры взломали твиттер дортмундской «Боруссии» и опубликовали провокационную запись. Злоумышленники разместили фотографию президента Турции Реджепа Эрдогана с хештегами #Nazialmanya и #Nazihollanda («нацистская Германия» и «нацистская Голландия»).

Публикация была удалена через несколько минут, а пресс-служба клуба принесла свои извинения за случившееся, сообщает BigMir со ссылкой на Bild.

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Боруссия, провокация, хакеры