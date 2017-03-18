Пожарные подали заявление против 30 водителей, перекрывших спасательные полосы

18.03.2017 10:11 · 0 комментариев

В среду, 15.03.2017, один из такелажников упал с автодорожного моста высотой пять метров и получил тяжелые травмы. Добровольные пожарные были вызваны на место происшествия на автомагистраль A5. Скорая помощь и четыре автомобиля пожарной команды пробивали себе путь по аварийной полосе до тех пор, пока не смогли продвигаться дальше, так как некоторые водители использовали эту полосу, чтобы быстрее проехать через пробку. Автомобили стояли так плотно, что пожарным и скорой помощи пришлось остановиться.

В конце концов, спасатели вышли из машин и прошли последние 800 метров до места происшествия пешком. При этом они подверглись насмешкам автомобилистов, сообщил заместитель пожарной службы города Тео Херрманн (Theo Herrmann) изданию «Hessenschau». Он и его коллеги вежливо просили водителей освободить место, но получили только «глупые ответы». Как сказал Херрманн, пострадавшему повезло, что на встречной полосе застряла машина скорой помощи, и врач смог оказать ему первую помощь. Спасательный вертолет доставил тяжело травмированного работника в больницу скорой медицинской помощи во Франкфурт.

«Такого со мной до сих пор не происходило», говорит пожарный инспектор, который выезжает с добровольной пожарной охраной на происшествия уже в течение четырёх с половиной десятилетий. Ещё с места происшествия он вызвал полицию, сообщил о происходящем и подал заявление. На основании нескольких фотографий, сделанных одним из пожарных, полиция будет идентифицировать владельцев транспортных средств.

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