Deutsche Bahn продолжит продавать алкоголь

18.03.2017 10:09   ·   0 комментариев

© Ahileos - Fotolia.com

© Ahileos — Fotolia.com

Die будет продолжать подавать в ресторанах и бистро междугородних поездов и . Об этом сообщает «Wirtschaftswoche», ссылаясь на руководство концерна. Ранее председатель профсоюза железных дорог GDL Клаус Везельски (Claus Weselsky) вынес на обсуждение вопрос о запрете на алкоголь в ресторанах поездов.

Поводом к этому требованию стал опрос GDL среди членов этого профсоюза. Из них более 82 процентов указали, что их оскорбляли словесно во время их работы. Почти четверть респондентов, по данным опроса, уже хоть раз подвергалась физическому нападению.

В отличие от ICE и IC, в которых можно и дальше употреблять алкоголь, для региональных поездов действуют различные правила. В то время как некоторые операторы, как правило, запрещают алкоголь, другие разрешают его употребление. Поэтому при поездке по Германии надо быть внимательным. В Гамбурге, например, разрешено пить в поездах DB Regio и на паромах, а в пригородных поездах S-Bahn, автобусах и метро не разрешено.

Теги: 

, , , , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Anzeige

Присоединяйся!