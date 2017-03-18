Deutsche Bahn продолжит продавать алкоголь

18.03.2017 10:09 · 0 комментариев

Die Deutsche Bahn будет продолжать подавать алкоголь в ресторанах и бистро междугородних поездов ICE и Intercity. Об этом сообщает «Wirtschaftswoche», ссылаясь на руководство концерна. Ранее председатель профсоюза железных дорог GDL Клаус Везельски (Claus Weselsky) вынес на обсуждение вопрос о запрете на алкоголь в ресторанах поездов.

Поводом к этому требованию стал опрос GDL среди членов этого профсоюза. Из них более 82 процентов указали, что их оскорбляли словесно во время их работы. Почти четверть респондентов, по данным опроса, уже хоть раз подвергалась физическому нападению.

В отличие от ICE и IC, в которых можно и дальше употреблять алкоголь, для региональных поездов действуют различные правила. В то время как некоторые операторы, как правило, запрещают алкоголь, другие разрешают его употребление. Поэтому при поездке по Германии надо быть внимательным. В Гамбурге, например, разрешено пить в поездах DB Regio и на паромах, а в пригородных поездах S-Bahn, автобусах и метро не разрешено.

Deutsche Bahn, ICE, Intercity, алкоголь, поезд, ресторан