Волнение из-за приглашения на прием к Штайнмайеру в «коротком платье»

18.03.2017 10:08 · 0 комментариев

Приглашение нового президента Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) на его инаугурацию вызвало волнения в интернете. Там указан дресс-код для приема 22 марта в 13 часов в Бундестаге: «Темный костюм / короткое платье». Означает ли это, что господин Штайнмайер ожидает на приёме всех женщин в коротком платье? «Уважаемый г-н президент Франк-Вальтер Штайнмайер, насколько коротким может или должно быть платье?», спрашивает депутат от ХДС Надин Шён (Nadine Schön) в Твиттере.

Однако волнение необоснованно: словосочетание «короткое платье» означает вполне обычный дресс-код на приглашениях на мероприятия, которые проходят в дневное время. «Короткое платье» просто означает, что женщины приходят не в длинном вечернем платье, а в стильной, но менее официальной одежде. Это может быть также брючный костюм, элегантный костюм или платье любой длины.

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