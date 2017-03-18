Волнение из-за приглашения на прием к Штайнмайеру в «коротком платье»

18.03.2017 10:08   ·   0 комментариев

© indiraswork - Fotolia.com

© indiraswork — Fotolia.com

Приглашение нового президента Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) на его инаугурацию вызвало волнения в интернете. Там указан для приема 22 марта в 13 часов в Бундестаге: «Темный костюм / короткое ». Означает ли это, что господин ожидает на приёме всех женщин в коротком ? «Уважаемый г-н президент Франк-Вальтер Штайнмайер, насколько коротким может или должно быть ?», спрашивает депутат от ХДС Надин Шён (Nadine Schön) в Твиттере.

Однако волнение необоснованно: словосочетание «короткое платье» означает вполне обычный дресс-код на приглашениях на мероприятия, которые проходят в дневное время. «Короткое платье» просто означает, что женщины приходят не в длинном вечернем платье, а в стильной, но менее официальной одежде. Это может быть также брючный костюм, элегантный костюм или платье любой длины.

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Anzeige

Присоединяйся!