Федерального президента Гаука проводили церемонией «Торжественной зари»

18.03.2017 10:07 · 0 комментариев

Президента Германии Йоахима Гаука проводили после пятилетнего срока грандиозной церемонией «Торжественной зари». На военной церемонии в парке замка Бельвю (Bellevue) в Берлине в пятницу вечером, 17.03.2017, присутствовали среди других вице-канцлер Зигмар Габриэль, министр обороны Урсула фон дер Лайен, министр внутренних дел Томас де Мезьер и действующий мэр Берлина Михаэль Мюллер. Канцлера Ангелы Меркель не было, потому что она присутствовала в Вашингтоне на встрече с президентом США Дональдом Трампом. В общей сложности были приглашены 600 человек.

Для проведения церемонии «Торжественная заря» Гаук по традиции лично выбрал три музыкальных произведения. Церемония «Великая торжественная заря» является высшим военным церемониалом Федеративной Республики. Его происхождение восходит к ХVI веку.

Гаук официально уходит в отставку в субботу, 18.03.2017. В воскресенье, 19.03.2017, дела принимает Франк-Вальтер Штайнмайер (СДПГ). Он будет приведен к присяге в среду, 22.02.2017. Бывший министр иностранных дел является 12-м президентом Федеративной Республики Германии. Гаук отказался от второго срока.

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