Федерального президента Гаука проводили церемонией «Торжественной зари»

18.03.2017 10:07   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.spiegel.de

Скриншот с сайта www.spiegel.de

Президента Германии Йоахима Гаука проводили после пятилетнего срока грандиозной церемонией «Торжественной зари». На военной церемонии в парке замка (Bellevue) в Берлине в пятницу вечером, 17.03.2017, присутствовали среди других вице-канцлер Зигмар Габриэль, министр обороны Урсула фон дер Лайен, министр внутренних дел Томас де Мезьер и действующий мэр Берлина Михаэль Мюллер. Канцлера Ангелы Меркель не было, потому что она присутствовала в Вашингтоне на встрече с президентом США Дональдом Трампом. В общей сложности были приглашены 600 человек.

Для проведения церемонии «» по традиции лично выбрал три музыкальных произведения. Церемония «Великая торжественная заря» является высшим военным церемониалом Федеративной Республики. Его происхождение восходит к ХVI веку.

Гаук официально уходит в отставку в субботу, 18.03.2017. В воскресенье, 19.03.2017, дела принимает Франк-Вальтер Штайнмайер (СДПГ). Он будет приведен к присяге в среду, 22.02.2017. Бывший министр иностранных дел является 12-м президентом Федеративной Республики Германии. Гаук отказался от второго срока.

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