Мюнхенский терминал 2 признан лучшим в мире

18.03.2017 10:06 · 0 комментариев

Полёт может быть связан со стрессом, но и сам аэропорт может сыграть решающую роль в том, насколько высоким или низким будет уровень напряжения. В аэропорту Мюнхена терминал 2 предоставляет пассажирам особенно высокий комфорт. Это показал результат опроса Skytrax World Airport Awards, который охватил почти 14 миллионов пассажиров. Также и в целом мюнхенский аэропорт стал четвертым в мире, Франкфурт занимает десятое место. Победителем является аэропорт Сингапура.

Что же делает мюнхенский терминал таким привлекательным? Зоны для отдыха, кресла для сидения, большая развлекательная программа, а также оборудование для работы – Wi-Fi, розетки и USB-порты – являются факторами, которые оценены пассажирами как особенно позитивные. Есть также зоны ожидания для семей с детьми.

Кроме того, здесь позаботились и о практических вещах: тот, кто делает пересадку в Мюнхене и хочет освежиться, может принять душ в терминале 2. Это очень удобно, особенно для пассажиров со стыковочными рейсами. Кроме того, время перехода между выходами на посадку является небольшим, так что пассажиры могут как можно быстрее добраться до своего выхода.

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