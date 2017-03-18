Первая встреча Меркель и Трампа

18.03.2017 10:04 · 0 комментариев

Первую встречу президента США Трампа с канцлером Меркель ожидали с напряжением. Но, несмотря на дружеские слова, становятся очевидными различия. «У нас очень сильная страна, скоро она может быть на таком уровне, которого никогда не было раньше», сказал Трамп на совместной пресс-конференции с канцлером Ангелой Меркель в Вашингтоне. По его словам, он, как президент США, является торговцем и никоим образом не изоляционистом. Трамп неоднократно заявлял о том, что ставит на первое место исключительно американские интересы.

Меркель подчеркнула необходимость справедливой торговли между Германией и США. Обе стороны должны получать при этом выгоду, сказала она. Уже сейчас очевидно, какой потенциал заложен в экономике обеих стран. Трамп сказал, что он ожидает «великолепных торговых отношений с Германией». Меркель подчеркнула, что глобализация должна быть более открытой. Свобода передвижения имеет важное значение, особенно для немецкой экономики.

Кроме того, Меркель заявила о продолжении деятельности Бундесвера в Афганистане и в борьбе с террористической организацией «Исламское государство». «Мы будем здесь работать вместе рука об руку». Около 1000 немецких солдат принимают участие в тренировочной миссии НАТО.

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