Полиция нагрянула с обысками в офисы Audi в Германии
16.03.2017 10:10 · 0 комментариев
Генпрокуратура Германии проводит обыски в центральных офисах концерна Audi в Ингольштадте и Некарсульме (федеральные земли Бавария и Баден-Вюртемберг). Также правоохранители обыскивают частные квартиры фигурантов расследования.
Как передает телеканал ARD, причиной обысков стало дело по «дизельному скандалу» — незаконному сокрытию данных о количестве вредных выхлопов со стороны автопроизводителя
В сентябре 2015 года автоконцерн Volkswagen, куда входит Audi, обвинили в США в оборудовании своих дизельных автомобилей программным обеспечением, которое занижает реальные показатели выбросов вредных веществ. Расследование в отношении Volkswagen ведется сразу в нескольких странах Европы и Азии.
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Audi, дизельный скандал, обыск, полиция
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