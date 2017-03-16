Полиция нагрянула с обысками в офисы Audi в Германии

16.03.2017 10:10 · 0 комментариев

Генпрокуратура Германии проводит обыски в центральных офисах концерна Audi в Ингольштадте и Некарсульме (федеральные земли Бавария и Баден-Вюртемберг). Также правоохранители обыскивают частные квартиры фигурантов расследования.

Как передает телеканал ARD, причиной обысков стало дело по «дизельному скандалу» — незаконному сокрытию данных о количестве вредных выхлопов со стороны автопроизводителя

В сентябре 2015 года автоконцерн Volkswagen, куда входит Audi, обвинили в США в оборудовании своих дизельных автомобилей программным обеспечением, которое занижает реальные показатели выбросов вредных веществ. Расследование в отношении Volkswagen ведется сразу в нескольких странах Европы и Азии.

24news.com.ua

Audi, дизельный скандал, обыск, полиция