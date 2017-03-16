Представители России и Германии согласовали дату прибытия Меркель в Москву
16.03.2017 10:08 · 0 комментариев
Представители России и Германии согласовали дату прибытия Ангелы Меркель в Москву. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако он отказался называть конкретное число.
Ушаков заявил, что сообщение о визите в Россию канцлера Германии должно происходить синхронно обеими сторонами. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возможных темах переговоров между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель, он сказал, что вопрос о военном противостоянии на Украине поднимут обязательно. Основной целью российской стороны является налаживания сотрудничества с Германией.
Ранее Путин говорил, что он с нетерпением ожидает встречи с Меркель в Москве.
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визит, Меркель, Москва, политика, Путин
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