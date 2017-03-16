Представители России и Германии согласовали дату прибытия Меркель в Москву

16.03.2017 10:08   ·   0 комментариев

Климентьев Михаил / ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

Климентьев Михаил / ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

Представители России и Германии согласовали дату прибытия Ангелы в Москву. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако он отказался называть конкретное число.

Ушаков заявил, что сообщение о визите в Россию канцлера Германии должно происходить синхронно обеими сторонами. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возможных темах переговоров между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель, он сказал, что вопрос о военном противостоянии на Украине поднимут обязательно. Основной целью российской стороны является налаживания сотрудничества с Германией.

Ранее говорил, что он с нетерпением ожидает встречи с Меркель в Москве.

www.vladtime.ru

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