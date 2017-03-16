В почте Министерства финансов обнаружен пакет со взрывчатыми веществами

16.03.2017 10:05 · 0 комментариев

В почте Федерального министерства финансов (Bundesfinanzministerium) был обнаружен пакет с взрывоопасной смесью. Такая взрывная смесь может привести к серьезным травмам при открытии, сообщает полиция. Самодельный заряд был дополнен воспламенителем. Найденное вещество обычно используется при изготовлении пиротехнических изделий.

Отправление было обнаружено утром в почтовом отделении. Был ли адресован пакет министру финансов Вольфгангу Шойбле (ХДС), полиция не сообщила по тактическим соображениям проведения расследования. Газеты «Bild» и «B.Z.» сообщили, что оно было направлено непосредственно министру. Специалисты Уголовного технического института (Kriminaltechnisches Institut) при первоначальном обследовании не исключали опасности взрыва, говорится в сообщении.

После этого почтовое отделение на улице Niederkirchnerstrasse в Берлине было эвакуировано. Детонатор был обезврежен специалистами в здании почтового отделения. Впоследствии пакет был подвергнут рентгенографии и доставлен на площадку в округе Берлин-Грюневальд (Berlin-Grunewald). Расследование мотива происшествия продолжается. Министерство отказалось от комментариев.

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