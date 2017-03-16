Арендная плата растёт по всей Германии

16.03.2017 10:02 · 0 комментариев

Плата за аренду квартиры выросла в прошлом году по всей Германии. Средние арендные ставки при заключении новых контрактов увеличились почти на пять процентов. Таким образом, средняя стоимость квадрата жилья стоит 7,65 евро, как сообщил Федеральный институт исследования строительства, городского и территориального развития (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)). Причинами названы иммиграция из Германии и из-за рубежа, а также нехватка жилья в растущих городах.

В крупных городах с более чем 500 000 жителей аренда повысилась до 9,97 евро за квадратный метр, что на 6,3 процента больше, чем годом ранее. Даже в сельских районах арендная плата увеличилась, хоть и незначительно. Однако, составляя 5,87 евро за квадратный метр, она находится на гораздо более низком уровне.

Мюнхен остается самым дорогим городом для людей, которые ищут жильё. При подписании нового договора аренды плата составляет 15,65 евро за квадратный метр, подлежащие представлению в разделе. Второе и третье места занимают Франкфурт (12,76 евро) и Штутгарт (11,93 евро). Наиболее выгодными для арендаторов являются округ Люхов-Данненберг (Lüchow-Dannenberg) в Нижней Саксонии и Вунзидель (Wunsiedel) в Баварии (4,30 евро).

аренда, арендная плата