Всё больше людей в Германии страдают расстройствами сна

16.03.2017 10:00 · 0 комментариев

Многие люди работают вечером сверхурочно, смотрят в постели перед сном фильмы или сериалы, проверяют служебную почту или планируют работу на следующий день. Тем не менее, организму нужно время, чтобы расслабиться после напряженного дня и подготовиться ко сну. Так как многие этого не делают и предпочитают переключать каналы, они сами способствуют ухудшению сна. Кроме других, и по этой причине в Германии все больше и больше людей испытывают проблемы с засыпанием и сном. Это следует из доклада о состоянии здравоохранения медицинской страховой компании DAK, который был представлен в Берлине 15.03.2017.

Берлинский институт Iges оценил для больничной кассы данные 2,6 млн. застрахованных сотрудников. Согласно отчету о здоровье, проблемы со сном у работающих в возрасте от 35 до 65 лет с 2010 г. до наших дней увеличились на 66 процентов. 80 процентов специалистов, по имеющимся данным, страдают от проблем со сном. В перерасчёте это составляет около 34 миллионов человек.

От наиболее серьезного нарушения сна, называемом на профессиональном языке бессонницей, страдает почти каждый десятый сотрудник. Здесь исследование показало скачкообразное увеличение на 60 процентов. Эти люди плохо засыпают и плохо спят. Качество их сна плохое, потому что они чаще просыпаются и снова плохо засыпают. Затем в течение дня они часто бывают усталыми. Женщины страдают от бессонницы несколько чаще, чем мужчины.

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