Меркель обеспокоена возможными кибератаками на энергосистему Германии

15.03.2017 10:40 · 0 комментариев

Хакеры могут нанести непоправимый вред энергообеспечению и экономике Германии. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила во время встречи в Берлине с представителями объединения коммунальных предприятий, сообщает ua.today.

В качестве примера такого вмешательства в энергосистему А. Меркель назвала хакерские атаки на украинские облэнерго в конце 2015 года.

Канцлер отметила, что безопасность от хакерства имеет «очень важное значение» и отметила, что правительство Германии актуализировало стратегию кибербезопасности. По ее словам, федеральное правительство готово сотрудничать с городами и общинами. Канцлер призвала представителей органов местной власти и предприятий обращаться в Федеральную службу безопасности в сфере информационных технологий в случае обнаружения подозрительных случаев.

«Жизненно необходимо, чтобы вы нас об этом информировали, ведь целые отрасли могут быть парализованы», — подчеркнула канцлер.

кибербезопасность, хакеры, энергообеспечение