Меркель назвала заявления Эрдогана абсурдными

15.03.2017 10:37   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Votum Eins, YouTube

Видеокадр пользователя Votum Eins, YouTube

Канцлер Германии Ангела назвала абсурдными заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке терроризма, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя канцлера Штеффена Зайберта.

Ранее обвинил Меркель в поддержке террористов. Турецкий лидер также обвинил канцлера ФРГ в том, что она заняла сторону Нидерландов в разворачивающемся скандале после субботнего инцидента, когда голландские власти не пустили в страну самолет главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

«Канцлер не намерена участвовать в игре провокаций. Эти обвинения, безусловно, абсурдны», — приводит агентство слова Зайберта.

24news.com.ua

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Anzeige

Присоединяйся!