Меркель назвала заявления Эрдогана абсурдными
15.03.2017 10:37 · 0 комментариев
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала абсурдными заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке терроризма, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя канцлера Штеффена Зайберта.
Ранее Эрдоган обвинил Меркель в поддержке террористов. Турецкий лидер также обвинил канцлера ФРГ в том, что она заняла сторону Нидерландов в разворачивающемся скандале после субботнего инцидента, когда голландские власти не пустили в страну самолет главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
«Канцлер не намерена участвовать в игре провокаций. Эти обвинения, безусловно, абсурдны», — приводит агентство слова Зайберта.
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Меркель, обвинение, терроризм, Эрдоган
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