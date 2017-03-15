Германия пригрозила Турции запретом на въезд политиков

15.03.2017 10:36 · 0 комментариев

Учитывая выступления турецкого правительства по отношению к Германии, федеральное правительство теперь угрожает объявить запрет на въезд для ведущих турецких политиков. Германия имеет юридическую возможность для предотвращения въезда иностранных правительственных чиновников, сообщил глава Федеральной канцелярии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) (ХДС) в среду, 15.03.2017, газетам медиа-группы Funke. «Тот факт, что федеральное правительство до сих пор не использовало свои международные возможности, не означает, что так не будет в будущем», сказал он. «Запрет на въезд будет последней мерой. Мы оставляем за собой это право».

В начале недели президент Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdogan) направил критику непосредственно на канцлера Ангелу Меркель (ХДС) и обвинил её в поддержке террористов. Он заявил, что Германия не выступает против Курдской рабочей партии, хотя она была объявлена террористической организацией. Арестованного две недели назад корреспондента издания «Welt» Дениз Юцеля (Deniz Yücel) Эрдоган снова назвал «агентом и террористом».

критика, турецкие политики, угроза, Эрдоган