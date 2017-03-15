С этой страной у Германии дефицит 100 процентов

15.03.2017 10:35 · 0 комментариев

На протяжении многих лет Германия поставляет больше товаров, чем ввозит. Взгляд на текущую статистику экспорта, однако, показывает, что есть страна, в которую Германия ничего не экспортирует, хотя и импортирует товары оттуда.

Нет ничего более скучного, чем экспортная статистика? Совсем наоборот. Поскольку список, опубликованный Федеральным статистическим ведомством (das Statistische Bundesamt) в Висбадене несколько дней назад, таит в себе невообразимые факты. Имеется в виду не тот факт, что наиболее важным экспортным направлением для немецких компаний и в 2016 году были Соединенные Штаты.

Статистические данные также показывают, что есть на планете три территории, куда немецкие компании в прошлом году не поставили абсолютно ничего: острова Рождества (Weihnachtsinsel), остров Майотта (Mayotte) и острова Херд и Макдональд (Heard und die McDonald-Inseln). В частности, в случае острова Рождества было бы желательно проявить немного больше активности экспортеров, потому что в то время как Германия туда ничего не экспортировала, в стране есть импортные товары оттуда на 1000 евро. То есть в торговле с островом Рождества Германия имеет драматический дефицит 100 процентов.

импорт, товары, торговля, экспорт