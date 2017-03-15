Германия должна увеличить военные расходы

15.03.2017 10:33 · 0 комментариев

До 2024 года все страны НАТО должны вносить два процента своего ВВП в военный бюджет. До сих пор очень мало стран-союзников смогли достичь этой цели. Даже Германия отстает, а США и НАТО усиливают давление. Как видно из последнего ежегодного доклада генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга (Jens Stoltenberg), такие страны, как Германия, вряд ли приблизятся к цели два процента и в 2016 году.

Заявленная цель предусматривает, что все союзники до 2024 будут тратить на оборону, по крайней мере, два процента от валового внутреннего продукта (ВВП). В настоящее время представлены цифры, которые показывают, что этих целевых показателей в 2016 году достигли, кроме США, только Греция, Эстония, Великобритания и Польша. Германия, несмотря на значительное увеличение расходов на оборону, тратит лишь 1,2 процента (в 2015 году — 1,18 процента). Причина заключается в значительном росте экономики.

По данным из кругов НАТО, в настоящее время рассматривается вопрос о том, может ли быть снова оказано давление на страны с относительно низким уровнем расходов на оборону на запланированном на конец мая мини-саммите в Брюсселе. Обсуждаются, помимо всего прочего, конкретные планы по достижению цели – двух процентов.

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