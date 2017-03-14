Гвардиола хочет приобрести в «Манчестер Сити» Киммиха

14.03.2017 09:25   ·   0 комментариев

© Walter Luger - Fotolia.com

© Walter Luger — Fotolia.com

Полузащитник мюнхенской «Баварии» может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Как сообщает британское издание Mirror, в услугах игрока национальной сборной Германии заинтересован главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп . Возможности 22-летнего футболиста хорошо известны испанскому специалисту по совместной работе в немецком клубе.

В то же время, сам Киммих недоволен положением своих дел в мюнхенском клубе, поскольку имеет малое количество игрового времени. В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги он принял участие в 18-ти матчах, в 8-ми из которых выходил на футбольное поле на замену.

При этом на счету талантливого хавбека 4 забитых мяча и 1 голевой ассист в нынешнем чемпионате Германии. Кроме того, Джошуа отметился за «Баварию» 3-мя голами в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

Добавим, что Киммих является воспитанником клуба «РБ Лейпциг», а в Мюнхен перебрался летом 2015 года, когда «баварцев» возглавлял как раз таки Гвардиола.

prognozist.ru

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