Гвардиола хочет приобрести в «Манчестер Сити» Киммиха

14.03.2017 09:25 · 0 комментариев

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Как сообщает британское издание Mirror, в услугах игрока национальной сборной Германии заинтересован главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Возможности 22-летнего футболиста хорошо известны испанскому специалисту по совместной работе в немецком клубе.

В то же время, сам Киммих недоволен положением своих дел в мюнхенском клубе, поскольку имеет малое количество игрового времени. В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги он принял участие в 18-ти матчах, в 8-ми из которых выходил на футбольное поле на замену.

При этом на счету талантливого хавбека 4 забитых мяча и 1 голевой ассист в нынешнем чемпионате Германии. Кроме того, Джошуа отметился за «Баварию» 3-мя голами в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

Добавим, что Киммих является воспитанником клуба «РБ Лейпциг», а в Мюнхен перебрался летом 2015 года, когда «баварцев» возглавлял как раз таки Гвардиола.

prognozist.ru

Гвардиола, Джошуа Киммих, спорт, футбол, футболисты