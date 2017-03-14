В ФРГ отпустили подозреваемых в подготовке теракта в торговом центре Эссена

14.03.2017 09:22 · 0 комментариев

Полиция отпустила обоих задержанных в связи с планируемым терактом в торговом центре в немецком городе Эссен, сообщил в понедельник таблоид Bild. В субботу полиция Эссена распорядилась закрыть ТЦ из-за «явных признаков возможной атаки». Расследование привело правоохранителей в город Оберхаузен неподалеку от Эссена, там были задержаны и допрошены двое мужчин, в их жилищах прошел обыск. Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер завил, что за планами совершения теракта стояла террористическая группировка «Исламское государство».

Как сообщает издание, первого задержанного полиция отпустила в субботу вечером.

Второго задержанного отпустили в воскресенье, так как полиция не предоставила достаточных оснований для содержания его под стражей, завил представитель полиции Эссена в понедельник. «Однако это не значит, что расследование на этом закончится», — добавил он.

Полиция проверила торговый центр в Эссене на наличие угрозы. В понедельник ТЦ вновь открыл двери для посетителей.

kareliyanews.ru

подозреваемые, торговый центр, Эссен