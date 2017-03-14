В Берлине открылся центр депортации мигрантов

14.03.2017 09:18 · 0 комментариев

В Берлине, в понедельник, 13 марта, открылся центр депортации мигрантов, не получивших статус беженца в Германии, сообщает hronika.info со ссылкой на Сегодня.

Учреждение будет координировать действия федеральных властей и земель по добровольному возвращению мигрантов на родину или их принудительной депортации.

В частности, центр займется установлением личности мигрантов и подготовкой документов, необходимых для их отъезда. Приоритетом работы центра станут «особые отдельные случаи», когда речь идет о депортации мигрантов, многократно совершивших уголовные преступления в Германии или уличенных в экстремистской деятельности.

В центре будут заняты сотрудники Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), Федеральной полиции и представители от каждой из 16 федеральных земель. По словам министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера, в мае текущего года центр будет полностью укомплектован специалистами и начнет работать в полную силу.

О создании такого учреждения министры внутренних дел федерации и земель договорились на встрече в начале февраля 2017 года.

Напомним, Германия начала выполнять программу репатриации беженцев. Для реализации первой фазы программы требуются 100 млн. евро.

hronika.info

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