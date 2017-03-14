Меркель перенесла визит к Трампу из-за бури в США

14.03.2017 09:16 · 0 комментариев

Из-за угрозы сильной зимней бури на восточном побережье США президент Дональд Трамп и канцлер Ангела Меркель перенесли свою первую встречу. Меркель заявила в Берлине, что незадолго перед вылетом в Вашингтон она разговаривала по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Он сообщил ей о плохих погодных условиях. Затем они совместно решили отложить поездку. По информации из США, встреча перенесена на пятницу, 17.03.2017.

Меркель хотела в понедельник вечером, 13.03.2017, в сопровождении представителей деловых кругов вылететь в Вашингтон и встретиться с Трампом во вторник, 14.03.2017. Однако в это время власти и жители восточного побережья США готовились встречать зимнюю бурю «Стелла» («Stella») со льдом и снегом. Возникла угроза отключения электричества и транспортного хаоса.

В ходе своей первой встречи с Трампом канцлер хочет заложить основы для будущего сотрудничества. Она не собирается затрагивать вопрос о резкой критике, которой подверглась Трампом особенно из-за политики беженцев. Меркель объявила о намерении сделать центральной темой переговоров важность совместных коммерческих отношений.

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