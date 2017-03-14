Эрдоган обвиняет Меркель: «Вы поддерживаете террористов»

14.03.2017 09:15 · 0 комментариев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdogan) обвинил канцлера Ангелу Меркель в оказании поддержки террористам. «Уважаемая Меркель, Вы поддержали террористов», сказал Эрдоган в понедельник, 13.03.2017, о запрещённой Курдской рабочей партии КРП (PKK) в интервью турецкому каналу A Haber.

Германия не выступает против партии КРП, хотя она была объявлена террористической организацией. Кроме того, Эрдоган обвинил немецкое «государственное телевидение» в поддержке террористических организаций и пропаганде против запланированной президентской системы в Турции.

На прошлой неделе немецко-турецкий депутат Мустафа Йенероглу (Mustafa Yeneroglu) обвинил канал ARD в распространении «фейковых новостей» и неправильном отображении содержания конституционной поправки для введения президентской системы. По этому вопросу 16.04.2017 в Турции пройдёт референдум.

Меркель, обвинение, терроризм, Эрдоган