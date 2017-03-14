На что жители Германии тратят свои деньги

14.03.2017 09:14 · 0 комментариев

Есть люди, ведущие тщательный учет всех своих доходов и расходов. Тысячи семей ведут свою бухгалтерию даже официально, по поручению Федерального статистического ведомства (das Statistische Bundesamt). Эти домохозяйства различаются по величине, представляют все регионы и группы доходов населения. На основе этих выборочных исследований статистики ежегодно подсчитывают, сколько денег получает средняя семья в Германии – и на что она их тратит. В понедельник, 13.03.2017, Федеральное статистическое ведомство опубликовало данные за 2015 год.

Соответственно этим данным, в домохозяйствах остаётся в среднем 3218 евро в месяц после того, как уплачены налоги и сборы на социальное обеспечение. Из них потребляются товары и услуги на 2391 евро. Самую большую часть семья тратит на проживание: квота является постоянной и составляет около 36 процентов, однако, может сильно различаться в зависимости от региона. В частности, в 2015 году выросла арендная плата. Зато энергетические затраты снизились на пять процентов благодаря выгодным ценам на нефть и газ.

Согласно статистике потребления, среднее домохозяйство потратило на десять процентов меньше денег на заправку. В свою очередь повысились расходы на продукты питания, досуг и – особенно сильно – здравоохранение. На пять процентов больше денег семьи стали оставлять в ресторанах. На это повлияла, скорее всего, минимальная заработная плата, которая с 2015 года действует по всей стране, и которая вызвала рост цен в ресторанном бизнесе.

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