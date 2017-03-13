Профицит торгового баланса ФРГ стремительно сократился

13.03.2017 10:15 · 0 комментариев

Импорт в ФРГ в январе текущего года вырос сильнее, чем предполагал прогноз, превзойдя также неожиданно сильно возросший экспорт. В итоге профицит торгового баланса снизился к минимуму за год. Данные указывают на то, что крупнейшая экономика региона расширялась быстрыми темпами в начале текущего года.

Объем экспорта из Германии в январе текущего года вырос на 2,7% в месячном выражении, в то время как импорт зафиксировал рост на 3%. Значения обоих показателей превысили прогнозы экспертов, ожидавших рост импорта на 0,5% и увеличение экспорта на 1,85%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ в январе снизилось до €14,8 млрд. с €18,7 млрд. месяцем ранее, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Учитывая сезонные факторы, профицит торгового баланса в январе зафиксировал рост с €18,3 млрд. до €18,5 млрд. Аналитики прогнозировали показатель на отметке €18 млрд.

В годовом выражении профицит продемонстрировал рост на 12%, при этом экспорт поднялся также на 12%.

Экспорт из ФРГ в страны Европейского союза вырос на 8% относительно аналогичного месяца 2016 года до €58,8 млрд., в том числе экспорт в страны валютного блока увеличился на 8,4% до €37,1 млрд. Экспорт в третьи страны в январе текущего года показал рост на 17,7% в годовом выражении до €40,1 млрд.

Одновременно с этим, Германия увеличила импорт из стран ЕС на 11,3% относительно января 2016 года до €53,9 млрд., в том числе импорт из стран зоны евро — на 9,3% до €36,4 млрд. Импорт из третьих стран расширился на 12,4% в годовом выражении до €30,1 млрд.

Рост объемов импорта свидетельствует о том, что потребительский спрос в Германии, оказывающий поддержку крупнейшей экономике Европы в последние годы, был сильным и в первый месяц текущего года, отмечает Financial Times.

Это также должно ослабить тревоги администрации президента США Дональда Трампа, подвергающей критике профицит внешней торговли Германии. Напомним, советник Трампа по торговле и глава Национального торгового совета Питер Наварро считает, что евро похож на «немецкую марку», низкая стоимость которой предоставляет Германии преимущество перед основными торговыми партнерами.

Профицит счета текущих операций ФРГ опустился в январе почти в два раза, до €12,8 млрд. с пересмотренных €24,8 млрд. месяцем ранее.

www.forex.ru

импорт, профицит, торговля, экспорт