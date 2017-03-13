Мужчина ранил четверых людей на улице

13.03.2017 10:08 · 0 комментариев

12 марта в городе Франкенталь (Пфальц) на западе Германии 29-летний мужчина с ножом в руках ранил на улице четверых прохожих. Перед происходящим он отдыхал в местном баре, где и отказался в последствие платить по счету. После ссоры с барменом он выбежал на улицу и, достав принесенный с собой нож, начал набрасываться на прохожих.

Полиция задержала злоумышленника и в данный момент проводится расследование после которого мужчине будет выбрана мера пресечения за содеянное.

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нападение, нож, Франкенталь