Мужчина ранил четверых людей на улице
13.03.2017 10:08 · 0 комментариев
12 марта в городе Франкенталь (Пфальц) на западе Германии 29-летний мужчина с ножом в руках ранил на улице четверых прохожих. Перед происходящим он отдыхал в местном баре, где и отказался в последствие платить по счету. После ссоры с барменом он выбежал на улицу и, достав принесенный с собой нож, начал набрасываться на прохожих.
Полиция задержала злоумышленника и в данный момент проводится расследование после которого мужчине будет выбрана мера пресечения за содеянное.
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