Конфликт с Турцией обострился: Нидерланды обратились за помощью к Берлину, но не получили её

13.03.2017 10:06 · 0 комментариев

Сначала Нидерланды отказали турецкому министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу (Mevlüt Cavusoglu) в разрешении на въезд, а затем министр по делам семьи Фатма Бетюль Саян Кайа (Fatma Betül Sayan Kaya) была даже выслана из страны. Спор между двумя странами эскалировал в выходные (11-12.03.2017). Подобное развитие событий федеральное правительство хочет, по-видимому, предотвратить любой ценой.

Как стало известно изданию FOCUS Online, голландское правительство обратилось и в Министерство иностранных дел (das Auswärtige Amt), и в Министерство внутренних дел (das Bundesinnenministerium) с запросом остановить министра Турции на границе с Нидерландами, так как Саян Кайя является нежелательной персоной в стране. Этого, однако, не произошло. Оба министерства не приняли никаких мер, не захотев вмешиваться в конфликт. Таким образом, министру по делам семьи в субботу, 11.03.2017, не помешали выехать на машине из Германии в Роттердам.

Колонна политика была остановлена только неподалеку от консульства в Роттердаме. После этого Саян Кайя вернулась в Германию и вылетела из аэропорта Кёльн-Бонн в направлении Стамбула. То, что Саян Кайя будет находиться в эти выходные в Германии, было известно немецким властям. Также о визите министра спорта Акифа Чагатая Кылыча (Akif Cagatay Kilic) федеральное правительство поставили в известность заранее.

Нидерланды, Турция, Чавушоглу