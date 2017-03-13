Новое противоречие Налес: сохранить пенсии и взносы стабильными до 2045 года

13.03.2017 10:04 · 0 комментариев

Федеральный министр труда Андреа Налес (Andrea Nahles) (СДПГ) призвала к тому, чтобы зафиксировать пенсию до 2045 года на уровне 46 процентов. О том, как она будет финансироваться, министр не говорит, поскольку пенсионные взносы также должны оставаться стабильными. Кандидат на должность канцлера от СДПГ Мартин Шульц (Martin Schulz) ранее, однако, уже выступил за пенсии на уровне 48 процентов.

Налес хочет сделать Мартину Шульцу предложение, которое он может реализовать в качестве будущего канцлера. Налес заявила: «Я за двойную стоп-линию: как взносов, так и уровня пенсий». Налес обещает, что она будет прилагать усилия, чтобы пенсионная концепция СДПГ была «солидной и социально справедливой».

Кроме того, Налес также подтвердила свою поддержку предложению, сделанному Мартином Шульцем, чтобы ввести новую минимальную пенсию. Поэтому низкие пенсии должны быть повышены значительно выше базового уровня обеспечения. «Я представила соответствующий план: солидарная пенсия гарантирует всем, кто платил, по крайней мере, в течение 35 лет взносы в пенсионное страхование, пенсии на десять процентов выше базового обеспечения», сказала Налес.

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