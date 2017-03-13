Самый плохой аэропорт мира находится в Германии

13.03.2017 10:02   ·   0 комментариев

cunaplus - Fotolia.com

© cunaplus — Fotolia.com

При полете на отдых в аэропорту, как правило, начинается релаксация. Обычно, но не всегда. Туристический портал eDreams провёл опрос среди 65 000 пассажиров и составил список лучших и худших аэропортов мира. В списке представлены только аэропорты, через которые проходят, как минимум, девять миллионов пассажиров. Оценивалось общее качество аэропортов.

Самый плохой , по данным исследования, находится в Германии. Согласно результатам опроса, им является «Берлин-Шёнефельд» («Berlin-Schönefeld»). Но есть и хорошая новость для немецких аэропортов. Один оказался в числе лучших десяти аэропортов – Мюнхен занял четвёртое место.

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