Самый плохой аэропорт мира находится в Германии

13.03.2017 10:02 · 0 комментариев

При полете на отдых в аэропорту, как правило, начинается релаксация. Обычно, но не всегда. Туристический портал eDreams провёл опрос среди 65 000 пассажиров и составил список лучших и худших аэропортов мира. В списке представлены только аэропорты, через которые проходят, как минимум, девять миллионов пассажиров. Оценивалось общее качество аэропортов.

Самый плохой аэропорт, по данным исследования, находится в Германии. Согласно результатам опроса, им является аэропорт «Берлин-Шёнефельд» («Berlin-Schönefeld»). Но есть и хорошая новость для немецких аэропортов. Один оказался в числе лучших десяти аэропортов – Мюнхен занял четвёртое место.

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