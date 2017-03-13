Слишком ли большое давление оказывается на детей школьного возраста?

13.03.2017 10:00 · 0 комментариев

По вопросу восприятия давления успеваемости на школьников в Германии обнаруживается разрыв между Востоком и Западом. Особенно жители старых федеральных земель считают давление на своих детей слишком высоким. Это показал результат репрезентативного опроса, проведенного фирмой по исследованию общественного мнения GfK для издания «Welt am Sonntag».

Лидером по ощущению давления является Бавария. Там более 61 процента респондентов заявили, что нынешнее давление успеваемости на учеников «слишком высоко». За ней следуют Нижняя Саксония (59 процентов) и Баден-Вюртемберг (56 процентов). Более спокойно воспринимают школу люди в Восточной Германии. Так, лишь меньшинство пожаловалось на высокое давление в Мекленбурге-Передней Померании (26 процентов), Тюрингии (29 процентов) и Саксонии-Анхальт (39 процентов).

Если рассмотреть цифры для Германии в целом, то воспринимаемое давление зависит также от социального класса. Люди с высшим образованием и высоким уровнем дохода видят ситуацию сравнительно спокойной. Средний и нижний слой среднего класса, с другой стороны, особенно ощущают напряжение. Более 63 процентов респондентов с чистым доходом домохозяйства 2500-3000 евро чувствуют давление на детей школьного возраста как слишком высокое.

Также интересно, что малочисленные семьи чаще всего жалуются на чрезмерное давление успеваемости. Так, 58 процентов семей с одним ребенком считают давление на своих детей слишком высоким. Среди двухдетных семей таких только 45 процентов. Только в семьях, где трое или больше детей, воспринимаемое давление снова повышается.

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