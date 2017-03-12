«Бавария» разгромила «Айнтрахт» и увеличила отрыв от «РБ Лейпциг» до 10 очков

12.03.2017 10:10   ·   0 комментариев

© Sebastian Kopp - Fotolia.com

© Sebastian Kopp — Fotolia.com

«» разгромила «» в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 3:0, сообщает footballtop.ru.

В концовке первого тайма «Бавария» забила два мяча за три минуты: отличились Роберт Левандовски и Дуглас Коста. На исходе часа игры Левандовски оформил дубль.

Идущий вторым «» на своем поле уступил «Вольфсбургу» со счетом 0:1. После 24 туров «» (49 очков) отстает от «Баварии» на 10 баллов.

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