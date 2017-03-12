Сотрудники аэропортов Берлина проведут очередную забастовку

12.03.2017 10:07 · 0 комментариев

Работники берлинских аэропортов Тегель и Шенефельд готовятся к очередной забастовке. Акция начнется в понедельник в 04:00 и продлится до 05:00 вторника.

В забастовке примут участие около двух тысяч сотрудников наземных служб, сообщает ТАСС. Они требуют повышения почасовой зарплаты в среднем с 11 до 12 евро. Профсоюз Verdi провел несколько раундов переговоров с работодателем, но успеха они не принесли. «Это делает необходимым проведение забастовки», — заявил представитель профсоюза Андреас Шпланеман.

Забастовка грозит парализовать авиасообщение в германской столице. Профсоюз призвал пассажиров осведомляться о возможных отменах или задержках рейсов в авиакомпаниях.

Аналогичная акция прошла 10 марта. Тогда были отменены 659 рейсов: в аэропорту Тегель — 455 рейсов, а в Шенефельде — 204 рейса. Забастовка длилась 25 часов.

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