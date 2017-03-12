Из-за террористической угрозы торговый центр в Эссене закрыт

12.03.2017 10:04 · 0 комментариев

В торговом центре Эссена существует угроза террористического нападения. Как заявила утром в субботу, 11.03.2017, полиция в Эссене, имеются «конкретные признаки возможного нападения». Расположенный в самом центре города торговый центр остается поэтому закрытым.

Для того чтобы снизить риск для посетителей, торговые залы и парковка из соображений безопасности закрыты в течение всего дня. Информацию полиция получила из «других органов». Угроза является очень серьезной, заявил представитель полиции. Решение о закрытии торгового центра было принято ночью.

Угроза относится, по имеющейся информации, только к торговому центру. Полиция задействовала для проведения операции большой контингент. Весь комплекс зданий окружен и оцеплен. Подробности не сообщаются из-за продолжающегося расследования. По мнению руководства центра, обычно по субботам его посещают около 60 000 покупателей.

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