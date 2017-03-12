Правительство Ирака призывает беженцев вернуться из Германии на родину

12.03.2017 10:02 · 0 комментариев

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади (Haidar al-Abadi) призвал своих соотечественников в Германии вернуться на родину, несмотря на продолжающиеся боевые действия в Мосуле (Mossul). Аль-Абади сказал газете «Bild»: «В наших интересах, чтобы наши соотечественники вернулись. Мы не хотим, чтобы наши люди покидали страну и становились беженцами. Мы снова делаем регионы пригодными для жизни и хотим, чтобы здесь снова могли проживать люди».

Аль-Абади исходит из того, что экстремисты вскоре будут вытеснены из Мосула. Абади считает, что война в Мосуле будет очень скоро завершена. Операция проходит очень успешно, противник бежит или уничтожается. Он выразил уверенность, что террористическая организация будет полностью распущена, столица снова возращена, и враждебная идеология уничтожена.

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