Удивительно: два немецких города богаче, чем все страны мира

12.03.2017 10:00 · 0 комментариев

Самые богатые немецкие города богаче, чем любая другая страна на Земле с точки зрения экономической продуктивности на душу населения. Вольфсбург и Ингольштадт являются двумя самыми богатыми городами Германии. В резиденциях главных автопроизводителей Volkswagen и Audi, по данным Федерального статистического ведомства (das Statistische Bundesamt), ВВП на душу населения составляет соответственно 136,531 евро и 123,014 евро. В Вольфсбурге в настоящее время проживает около 125 000 человек, а в Ингольштадте 135 000.

Если бы эти два автомобилестроительных города были отдельными странами, то с их ВВП на душу населения они были бы двумя самыми богатыми государствами в мире. В перерасчёте на доллары с 176 000 и 159 000 долларами они опережают Катар (133 000) и Люксембург (104 000), которые на протяжении многих лет возглавляли список самых богатых стран.

Ещё более удивительным является тот факт, что пять других немецких городов тоже находились бы в лидерах рейтинга. Мюнхен, Швайнфурт, Франкфурт, Эрланген и Регенсбург по ВВП на душу населения, хоть и отстают от эмирата Катар, но находятся впереди Великого Герцогства Люксембург. Штутгарт, Дюссельдорф и Кобург занимают в списке стран третье место между Люксембургом и китайской игорной столицей Макао. В общей сложности экономика 37 городов Германии сильнее, чем десять самых богатых стран мира.

Audi, Volkswagen, автопроизводители, Вольфсбург, Ингольштадт