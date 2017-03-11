В Берлинском зоопарке умер белый медвежонок Фриц

11.03.2017 08:30 · 0 комментариев

В Берлине умер любимец посетителей столичного зоопарка белый медвежонок Фриц. По словам ветеринаров зоопарка, в понедельник детёнышу стало плохо из-за внутреннего воспаления. Попытки специалистов спасти малыша оказались тщетны. Ему даже не помогла экстренная реанимация. Фриц был единственным детёнышем медведицы Тоньи и медведя Володи, пишет RT.

Фриц стал первым медвежонком, родившимся в Берлинском зоопарке за 22 года. В выборах его имени участвовали тысячи горожан.

Напомним, что в 2011 году в Берлинском зоопарке умер медведь Кнут. Любимец публики упал на скалу, затем бросился в воду и уже не смог подняться.

euromag.ru

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