Нападение в электричке: в Гамбурге распылили раздражающий газ

11.03.2017 08:25 · 0 комментариев

Неизвестные распылили в вагоне городской электрички в Гамбурге раздражающий газ, пострадали несколько человек, в том числе как минимум два ребенка. Как передает ТАСС, в момент инцидента в вагоне находилось около 50 человек. После нападения двое неизвестных злоумышленников скрылись, а поезд пришлось остановить на станции Штерншанце.

Полиция ищет преступников, пострадавшим, которые жаловались на раздражение глаз и дыхательных путей, оказана медицинская помощь.

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газ, электричка