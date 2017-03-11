Нападение в электричке: в Гамбурге распылили раздражающий газ

11.03.2017 08:25   ·   0 комментариев

© sk_design - Fotolia.com

© sk_design — Fotolia.com

Неизвестные распылили в вагоне городской электрички в Гамбурге раздражающий , пострадали несколько человек, в том числе как минимум два ребенка. Как передает ТАСС, в момент инцидента в вагоне находилось около 50 человек. После нападения двое неизвестных злоумышленников скрылись, а поезд пришлось остановить на станции Штерншанце.

Полиция ищет преступников, пострадавшим, которые жаловались на раздражение глаз и дыхательных путей, оказана медицинская помощь.

www.vesti.ru

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