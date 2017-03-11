В Мюнхене найдено десять тонн взрывчатки

11.03.2017 08:23 · 0 комментариев

На частном участке земли в мюнхенском округе Freimann были найдены десять тонн взрывчатки времен Второй мировой войны, в том числе гранаты и боеприпасы. Поскольку их обезвреживание является очень сложным, то оно растянется на нескольких недель. Об этом было объявлено администрацией Мюнхена в пятницу, 10.03.2017. Материал частично поврежден коррозией, но всё-таки воспламеняется. Перед транспортировкой необходимо произвести обезвреживание.

Во время работы по обезвреживанию будет создана зона отчуждения. Оцепление начнется в понедельник, 13.03.2017, и, как ожидается, продлится до 09.05.2017. Это соответствует 40 рабочим дням. Специалисты по обезвреживанию взрывчатки будут работать с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, каждый день с 8 до 16 часов. Жители, которых это касается, по соображениям безопасности должны соблюдать периоды оцепления. Таким образом они не могут оставаться в своих домах в указанное время.

боеприпасы, взрывчатка, ВОВ