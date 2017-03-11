Трамп спросит у Меркель совета, как вести себя с Путиным

11.03.2017 08:21 · 0 комментариев

На следующей неделе Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, проведет личную встречу с Ангелой Меркель, во время которой он собирается попросить у немецкого политика совета относительно того, как можно взаимодействовать с российским президентом Путиным.

Как передает replyua.net cо ссылкой на Рейтер, об этом рассказали высокопоставленные чиновники. Напомним, что Меркель прилетит в США на следующей неделе, и встреча с Трампом состоится в Белом доме 14 марта. Также лидеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию, и эти переговоры станут первыми между лидерами после инаугурации Дональда Трампа. При этом издание подчеркивает, что в последние несколько месяцев отношения между Германией и Соединенными Штатами были довольно сложными, и по сей день существует множество разногласий по целому ряду вопросов.

Чиновники из администрации американского президента отмечают, что лидеры стран планируют обсудить расходы Германии на оборону в рамках НАТО, ситуацию с беженцами, украинские вопросы, а также ситуацию в Европейском Союзе.

replyua.net

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