В Китае приостановлена деятельность немецких организаций

11.03.2017 08:19 · 0 комментариев

Новый закон против политически непопулярной деятельности иностранных организаций в Китае привёл к приостановке работы немецких политических фондов и других групп. С 1 января они находятся в подвешенном состоянии, их статус является «технически незаконным». Работа программ в основном остановлена. Вскоре у их представителей закончится действие виз, так что они должны будут покинуть страну. На запросы новых разрешений на работу выдаются отказы, больше нельзя принимать китайских сотрудников, а предыдущие уходят.

В посольстве Германии в Пекине растет озабоченность. Работа многих неправительственных организаций всё чаще останавливается. В соответствии с китайскими данными, в Китае действуют около 200 немецких организаций, в том числе аффилированные партийные фонды Фридриха Эберта (Friedrich Ebert), Генриха Бёлля (Heinrich Böll) и Розы Люксембург (Rosa Luxemburg). Новый представитель Фонда Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung) уже не получил въездную визу.

Правительство Китая аргументирует тем, что новый закон создает столь необходимую правовую основу для деятельности иностранных неправительственных организаций. Китай хочет «предотвратить инфильтрацию враждебных западных сил».

Китай, организации, предпринимательство