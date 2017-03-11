В Китае приостановлена деятельность немецких организаций
11.03.2017 08:19 · 0 комментариев
Новый закон против политически непопулярной деятельности иностранных организаций в Китае привёл к приостановке работы немецких политических фондов и других групп. С 1 января они находятся в подвешенном состоянии, их статус является «технически незаконным». Работа программ в основном остановлена. Вскоре у их представителей закончится действие виз, так что они должны будут покинуть страну. На запросы новых разрешений на работу выдаются отказы, больше нельзя принимать китайских сотрудников, а предыдущие уходят.
В посольстве Германии в Пекине растет озабоченность. Работа многих неправительственных организаций всё чаще останавливается. В соответствии с китайскими данными, в Китае действуют около 200 немецких организаций, в том числе аффилированные партийные фонды Фридриха Эберта (Friedrich Ebert), Генриха Бёлля (Heinrich Böll) и Розы Люксембург (Rosa Luxemburg). Новый представитель Фонда Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung) уже не получил въездную визу.
Правительство Китая аргументирует тем, что новый закон создает столь необходимую правовую основу для деятельности иностранных неправительственных организаций. Китай хочет «предотвратить инфильтрацию враждебных западных сил».
Теги:
Китай, организации, предпринимательство
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