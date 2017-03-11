Северная Германия: из-за потери связи с самолётом эвакуированы пять атомных электростанций

11.03.2017 08:18 · 0 комментариев

В течение 22 минут не было радиосвязи с авиалайнером, который находился в воздушном пространстве Северной Германии и направлялся в Лондон. В результате были активированы масштабные меры безопасности. Пять атомных электростанций в земле Шлезвиг-Гольштейн и Нижней Саксонии были временно эвакуированы. В воздух поднялись перехватчики воздушных сил, чтобы сопровождать самолёт.

По данным Министерства энергетики (Energieministerium) в Киле, контакт был прерван с 10 часов 27 минут до 10 часов 49 минут. Самолет прибыл из Венгрии, и уже там управление воздушным движением не имело радиосвязи с пилотом. Сначала самолёт летел в сопровождении чешских перехватчиков, в немецком воздушном пространстве сопровождение приняли на себя два истребителя «Eurofighter», а возле Кёльна их сменили бельгийские ВВС.

Как заявили власти, через короткое время ситуация вновь оказалась под контролем. Контакт мог быть потерян из-за ошибки оператора или технической неисправности, что иногда случается. Однако, так как самолёт теоретически может быть использован по террористическим или иным мотивам в качестве оружия, то был объявлен так называемый предупредительный сигнал. Электростанции были эвакуированы. Пилоты перехватчиков должны были визуально проверить, не происходит ли на борту сопровождаемого авиалайнера необычная ситуация.

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