В Берлине парализовано авиасообщение из-за забастовки

10.03.2017 10:22 · 0 комментариев

Почти все авиарейсы отменены в двух аэропортах Берлина из-за забастовки работников наземных служб, требующих увеличения зарплаты.

В аэропорту Тегель не будут выполнены 455 рейсов, тогда как в Шенефельде отменены 204 рейса.

«Мы готовы к переговорам в любое время, включая выходные дни, и открыты для новых предложений», — цитирует агентство организатора акции из профсоюза Verdi.

Администрация аэропортов просит пассажиров проверять заранее статус рейсов, сообщает ТАСС.

Verdi добивается повышения почасовой зарплаты в среднем с 11 до 12 евро для наземного персонала. По тарифному спору было проведено уже несколько раундов переговоров, однако, успеха они не принесли.

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