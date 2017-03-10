В Берлине парализовано авиасообщение из-за забастовки

10.03.2017 10:22   ·   0 комментариев

© svort - Fotolia.com

© svort — Fotolia.com

Почти все авиарейсы отменены в двух аэропортах Берлина из-за забастовки работников наземных служб, требующих увеличения зарплаты. 

В аэропорту не будут выполнены 455 рейсов, тогда как в Шенефельде отменены 204 рейса.

«Мы готовы к переговорам в любое время, включая выходные дни, и открыты для новых предложений», — цитирует агентство организатора акции из профсоюза .

Администрация аэропортов просит пассажиров проверять заранее статус рейсов, сообщает ТАСС.

Verdi добивается повышения почасовой зарплаты в среднем с 11 до 12 евро для наземного персонала. По тарифному спору было проведено уже несколько раундов переговоров, однако, успеха они не принесли.

www.euromag.ru

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